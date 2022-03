Sequestrata Villa Lazzareschi, era proprietà di un oligarca russo

Sono state congelate le prime ville e i primi beni degli oligarchi russi in Italia e alcuni di questi riguardano la Toscana.

Alexei Mordashov è il presidente di Severstal e ex proprietario delle acciaierie di Piombino. Viene considerato vicino a Putin e nelle ultime ore la guardia di finanza ha fatto scattare i sigilli alla sua imbarcazione di 65 metri ormeggiata in Liguria. Mordashov riuscì a tenere in alto le acciaierie piombinesi, ma con l'inizio della crisi del 2008 la situazione divenne irreversibile e l'oligarca russo decise di spegnere l'altoforno.

Un altro bene congelato arriva invece dalla provincia di Lucca. Si tratta di Villa Lazzareschi, storica dimora del Seicento che si trova sulle colline di Capannori. La proprietà della villa è di Oleg Savchenko,altro oligarca russo finito nella black list per la sua vicinanza a Putin.

Il giro di vite sui tesori degli oligarchi è appena iniziato. Il ministero delle finanze ha deciso di intervenire dopo una riunione del comitato di sicurezza finanziaria. Altre ville e altre strutture sono adesso nel mirino della finanza, pure in Toscana. Si attendono novità.