Un 56enne è stato arrestato per spaccio a Pisa. L'uomo è stato trovato in possesso di oltre 17 grammi di eroina, suddivisa in 20 dosi. Si trovava nei pressi della stazione nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 marzo. Lo stupefacente è stato sequestrato dai carabinieri e l’uomo, arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma; verrà giudicato stamane con rito direttissimo.