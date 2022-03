'Ti amo da morirne', a Cascina spettacolo sul femminicidio

“Ti amo da morirne” è lo spettacolo scelto dall’amministrazione comunale di Cascina per porre ancora una volta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne. Nelle giornate dell’8-9 marzo sarà possibile assistere allo spettacolo in modalità online direttamente dal sito del Comune di Cascina e dai social, cliccando sul link che sarà pubblicato. “Ti amo da morirne” è la storia di un femminicidio come altri. Lo spettacolo è un omaggio alle tante donne vittime di violenza domestica, con una particolarità: a raccontare al pubblico come sono andate realmente le cose e come si è arrivati all’epilogo finale, è la stessa vittima, che individua negli spettatori i tanti che assistono di solito a questi episodi devastanti arrogandosi il diritto di sapere tutto e che si disperano sempre tardi per non essere potuti intervenire prima. Un grido al mondo perché non si può assistere silenti quando le vittime sono in vita e piangerle disperatamente quando non c’è più nulla da fare. Quando restiamo in silenzio siamo tutti complici, sembra dire la protagonista, quando, rivolgendosi al pubblico, si chiede chi siano e dove sono stati fino a quel momento.

Autrice di questo testo toccante è Filomena (Mena) Vasellino, la cui passione per il teatro nasce per caso nel 1987. Un manifesto, guardato accidentalmente, pubblicizzava dei corsi accademici, l’iscrizione fu immediata ma senza nutrire alcuna speranza. Dopo l’esame di ammissione arriva la conferma che l’ha portata a studiare per quattro anni all’Accademia “Eleonora Duse” di Campobasso e a non abbandonare mai più questa passione. Dal 1991 al 1995 ha fatto parte della Compagnia “Maschere nude – Amici del Teatro Pirandelliano” mettendo in scena soprattutto le opere del Maestro Siciliano. Le esperienze maturate fino ad oggi sono numerose, in Italia e all’estero, toccando ogni aspetto del teatro e cimentandosi anche in generi molto diversi tra loro. Da qualche anno la passione per gli spettacoli che hanno un forte impatto sulle coscienze ha preso il sopravvento. Il primo impegno civile è stato con la messa in scena degli scritti di Hetty Hillesum per parlare dell’Olocausto, lo spettacolo è stato rappresentato anche all’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles grazie alla locale sezione ANPI. “Ti amo da morirne” è il primo lavoro interamente scritto, diretto e interpretato da Mena. “Ho voluto cimentarmi con la scrittura per la prima volta – spiega Mena Vasellino – e ho scelto un tema che mi sta molto a cuore e che ho potuto raccontare attraverso ricordi purtroppo reali della mia vita. Spero che il mio lavoro possa arrivare alle anime di tanti perché questa strage abbia al più presto una fine”.

Fonte: Comune di Cascina