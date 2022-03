Tifoso della Fiorentina lancia un oggetto ai fan della Juve: daspo di un anno

Daspo di un anno nei confronti di un tifoso della Fiorentina. Si tratta di un fiorentino 20enne incensurato che in Coppa Italia contro la Juventus ha lanciato oggetti al settore ospiti. Il giovane fan viola ha lanciato verosimilmente un accendino dalla curva Ferrovia verso i tifosi bianconeri, stando alla Digos. Gli agenti hanno visionato le immagini del Franchi tra primo e secondo tempo e hanno identificato l'autore del gesto, rintracciato in curva Ferrovia. Nei suoi confronti il Questore della Provincia di Firenze Maurizio Auriemma ha emesso un daspo di 1 anno, durante il quale non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio.