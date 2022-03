Travolge una ragazza in motorino e scappa: nei guai un automobilista 43enne

Non è durato molto l’anonimato di un 43enne, il quale giovedì scorso, a Prato, aveva investito con la propria auto una 16enne su un motorino e poi era fuggito. L’incidente è avvenuto all’ incrocio a Le Fontanelle. Il 43enne non ha rispettato il segnale di stop e ha investito la ragazza, facendola cadere a terra. Invece di soccorrerla il conducente dell'auto ha proseguito la sua corsa, mentre la ragazza rimaneva a terra, ferita: la 16enne è stata soccorsa qualche minuto dai sanitari, arrivati a bordo di un’ambulanza.

Intervenuti sul posto, gli agenti della polizia municipale hanno rinvenuto diverse parti della carrozzeria della macchina e sono riusciti attraverso a rintracciare l'uomo.

Per il 43enne è scattata la denuncia e il ritiro immediato della patente; inoltre è stato sanzionato per aver provocato l'incidente stradale non rispettando lo "stop".