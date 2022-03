Ucraina, partiti da Firenze tre camion delle Misericordie

Questa mattina da Firenze sono partiti in direzione di Varsavia tre camion carichi di generi alimentari, vestiario, materiali di prima necessità e farmaci rivolti ai profughi ucraini.

Confederazione delle Misericordie, infatti, dopo aver raccolto tramite tutte le sue Confraternite italiane 70 pallet di merce, ha organizzato il viaggio alla volta dei confini ucraini.

Si tratta di uno dei primi interventi portati avanti dalle Misericordie, possibili grazie a contatti costanti con Caritas, Nunziature apostoliche, Governi locali.

La sala operativa nazionale delle Misericordie, inoltre, sta coordinando operazioni di 'family-link' per portare in Italia il maggior numero di rifugiati possibile, i quali saranno in prevalenza bambini. I volontari li stanno raggiungendo in due punti di frontiera in Polonia e in Romania. Una volta in Italia, i rifugiati o si ricongiungeranno con i loro familiari o vivranno in strutture messe a disposizione dalle varie congregazioni religiose