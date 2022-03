Us Limite e Capraia riparte, Michelucci: "Volontà e determinazione"

Per valutare come l'Us Limite e Capraia si è apprestato alla ripartenza dei campionati giovanili dopo lo stop di alcune settimane causato dalla recrudescenza della pandemia da Covid-19, ha rilasciato alcune dichiarazioni il vicepresidente giallorosso Alessio Michelucci:

"Abbiamo spirito, volontà e determinazione nella ripartenza dopo un nuovo periodo di stop e sospensione dei campionati a causa della pandemia. Le nostre squadre si sono tutte allenate bene anche nelle scorse settimane, pur dovendo fare i conti, in particolare a fine dicembre e inizio gennaio, con numerosi contagi. Come società, abbiamo sempre cercato di non far mancare il nostro sostegno durante le chiusure e, adesso, ci auguriamo con tutto il cuore che non vi siano nuovi stop, dal momento che stiamo investendo molto in termini di risorse ed energie per gli importanti tornei nazionali ed internazionali tra aprile e giugno prossimi. Parteciperanno numerose società di alto livello, anche professionistiche, e sarà anche stavolta un momento di grande risalto e visibilità per il paese, che ne avrà benefici pure dal punto di vista economico con il gran movimento di persone che ci sarà. Abbiamo, d'altronde, come sempre, già preso contatti con le strutture ricettive del circondario Empolese-Valdelsa.

Il 2022 lo stiamo vivendo con molte preoccupazioni, comuni a tutte le società sportive, legate all'aumento-raddoppio del costo della luce e del gas che potrebbe metterci in ginocchio, ma vogliamo continuare ad investire sebbene il momento non sia dei migliori. E' fondamentale che l'attività prosegua e si possa crescere e andare avanti nel nostro progetto.

Grazie alla partnership siglata con la Juventus lo scorso anno, si stanno iniziando a vedere dei miglioramenti importanti. I tecnici bianconeri vengono molto spesso a Limite, ci consigliano, ci fanno crescere e aprono prospettive cruciali per il futuro; ricordo che siamo una delle 20 società italiane a far parte del circuito Juventus Academy , con una struttura, il "M.Cecchi", su cui negli ultimi 5 anni sono state investite centinaia di migliaia di euro con l'obiettivo che Capraia e Limite abbia una società calcistica che in poco tempo riesca a stare nell'elite del calcio giovanile italiano. Tra gli obiettivi in termini di risultati, rientra sicuramente il consolidamento nei Regionali e successivamente nella categoria Elite.

Da noi possono giocare tutti e in tanti vengono volentieri perchè è un ambiente familiare ed un punto di aggregazione per i bambini/ragazzi e le famiglie. Il nostro obiettivo, oltre al miglioramento sportivo di cui si ha traccia nei risultati delle scorse stagioni e di questa annata, è avvicinare sempre di più le persone, per vivere le nostre strutture e sentirsi ancora di più tutti parte di una comunità. Tutto ciò che stiamo costruendo, appartiene al paese e al paese resterà anche in futuro. Per questo, rivolgo un appello: "entrate, venite, vi aspettiamo, per il calcio ma anche per il bar/pizzeria a bordo campo e stare insieme". Ogni fine settimana, durante le partite, registriamo circa 250/300 ingressi.

Per avvicinarsi alla comunità, abbiamo anche portato avanti dei progetti che hanno fatto contare oltre 600 ore nelle scuole in 3 anni, mettendo ulteriormente a disposizione le strutture".

Fonte: Us Limite e Capraia - Ufficio stampa