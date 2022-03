Arresto cardiocircolatorio durante la partita, giovane salvato in campo

Si sono vissuti attimi di paura durante la partita tra New Team Santa Lucia e Amatori Staffoli. Nella giornata di sabato 5 marzo, al campo sportivo di Santa Lucia (Pontedera), un giovane ha accusato un malore e si è accasciato a terra mentre la partita era in corso.

Si tratta di un 24enne di Castelfranco di Sotto, calciatore della squadra staffolese. Il ragazzo è andato in arresto cardiocircolatorio e solo il pronto intervento dei presenti ha fatto sì che la situazione non finisse in tragedia. Alcuni calciatori hanno spalancato subito la bocca al giovane, evitando il soffocamento.

Decisivo il defibrillatore in dotazione al campo, con cui il cuore del 24enne è tornato a battere. Due sostenitori dello Staffoli, con un passato nel volontariato, sono riusciti a far andare le cose per il meglio con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. Assieme a loro anche un preparatore staffolese e un infermiere presente in tribuna.

Sul posto è giunta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedera, assieme a un'automedica; è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. Il 24enne è stato portato in codice rosso a Cisanello e poi a Massa, era cosciente al momento del trasporto.