David in nero, Firenze protesta contro la guerra

Firenze protesta contro la guerra in Ucraina. La statua del David in piazza della Signoria a Firenze è stata coperta con un drappo nero in segno di lutto. Sopra il sindaco di Firenze insieme con alcuni rappresentanti della comunità ucraina ha esposto la bandiera gialla e blu e alcuni nastri degli stessi colori.

"Il David, emblema della libertà contro la tirannia, si copre di nero. Nel giorno della nascita di Michelangelo, un gesto simbolico di lutto per ricordare le vittime di questa guerra e esprimere tutto il dolore di Firenze" ha scritto il sindaco Dario Nardella su Twitter.