Drammatico incidente a Capannoli: muore 68enne, grave la moglie

Un 68enne è morto in un incidente nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo in Valdera. L'uomo, residente a Selvatelle (Terricciola), con la propria auto si è scontrato con un'altra vettura. L'impatto tra i due veicoli è stato fortissimo e l'auto del 68enne si è ribaltata. Il fatto è avvenuto in via Volterrana, nel comune di Capannoli.

Assieme all'uomo era presenta la moglie, 66 anni, che è in condizioni gravi in ospedale a Pisa. Alla guida dell'altro mezzo un 38enne, trasferito in ospedale per accertamenti. Ancora non è chiara la dinamica, sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruirla.

Presenti ambulanze della Misericordia di Forcoli e della Misericorda di Peccioli assieme all'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre la coppia dalle lamiere delle auto.