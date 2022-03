Fucecchio piange Alessandro Centinaio, il veterinario del Palio

Una tragica notizia ha colpito Fucecchio e il Palio. A soli sessantasei anni se ne è andato nelle ultime ore Alessandro Centinaio, stimato veterinario e figura legatissima al Palio delle Contrade della città di Fucecchio.

A causa di una malattia, Centinaio è scomparso e ha lasciato un gran vuoto a Fucecchio e non solo. Per molto tempo è stato a capo della commissione veterinaria sia a Legnano sia a Fucecchio. Aveva pure inventato una clinica mobile per soccorrere i cavalli vicino alla pista.

Centinaio era anche parte della Federazione Internazionale anche agli ultimi Giochi Olimpici oltre a essere il titolare della clinica veterinaria La Brughiera di Cardano al Campo, in provincia di Varese. I funerali saranno a Gallarate lunedì 7 marzo.