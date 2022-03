Pacini Editore apre una libreria a Palazzo Pucci

Nel cuore di Firenze, a Palazzo Pucci è nato un nuovo spazio culturale che è anche un progetto di condivisione nel segno dei libri e della lettura. Per celebrare i suoi 150 anni, il gruppo Pacini Editore ha inaugurato ieri “La Libreria”, il suo primo punto librario all’interno del quale il pubblico potrà conoscere e sfogliare l’intero catalogo della casa editrice fondata nel 1872 e da allora tra le più importanti della Toscana. Sono oltre mille i titoli dei cataloghi Pacini Editore - Edifir che La Libreria ospita e offre ai suoi visitatori: saggistica, libri d’arte, testi giuridici e medico-scientifici, ma anche narrativa e romanzi, storie illustrate per bambini, guide e molto altro ancora.

Moltissimi gli ospiti, le personalità, le istituzioni culturali che ieri hanno partecipato al brindisi inaugurale, seguito al taglio del nastro a Palazzo Pucci, affidato per l’occasione all’onorevole Valdo Spini. Presenti, assieme a Francesca Pacini, presidente did Edifir, e a Patrizia Alma Pacini, amministratore delegato di Pacini Editore, anche Vincenzo Ceccarelli, assessore a Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative Regione Toscana, Alberto Zanobini, direttore generale dell’Ospedale Meyer, Luigi Salvadori, presidente Fondazione CR Firenze, Carlo Sisi, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e presidente della CTA (Commissione Tecnica Arte) della Fondazione CR Firenze, Cristina Acidini, presidente dell'Opera di Santa Croce di Firenze, Fulvio Conti, presidente della Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, Cosimo Papini, presidente della Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Giampaolo Marchini, Presidente Ordine Giornalisti della Toscana

“La Libreria nasce da una precisa volontà e da una esigenza – dichiara Francesca Pacini, presidente di Edifir - . Dopo due anni di pandemia che ci hanno fatto sperimentare la lontananza fisica e filtrato le nostre relazioni, non vogliamo abituarci o cedere alla virtualità dell’incontro che sia esso con una persona o con un libro. Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio fisico che offra la possibilità di soffermarsi, sfogliare i libri e apprezzarli anche nella loro “fisicità”: l’odore, la brillantezza dei colori, la diversità delle rilegature e dei formati”.

“La Libreria – spiega Patrizia Pacini, amministratore delegato di Pacini Editore - è anche un progetto culturale, quindi un luogo d’incontro all’interno di una cornice favolosa come è il Palazzo Pucci. Ed ecco perché qui i libri saranno il costante filo conduttore di un ricco calendario di eventi, incontri con autori e illustratori, laboratori e momenti di confronto e condivisione per tutti gli appassionati della lettura e gli amanti dei libri”.

Fonte: Ufficio stampa