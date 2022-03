Use Computer Gross mette la quarta: vittoria con Oleggio

E quattro. L’Use Computer Gross è sempre più bella e, dopo aver messo in fila Pavia, Varese e Vigevano, regola i conti anche con Oleggio, battuta con un 79-57 che non ammette repliche. Anche perché, come nelle ultime occasioni sopra citate, la squadra gioca davvero bene, attenta in difesa e precisa in attacco, capace di trovare soluzioni sia da fuori che da dentro al pitturato. Insomma, al tavolo del campionato siede ora una squadra dalla faccia completamente diversa che si appresta a ricaricare le batterie nella sosta per poi ributtarsi nella mischia senza fare voli o cambiare obiettivi ma giocando con la stessa voglia partita per partita. Il tutto con un Restelli su livelli sempre alti e con un Antonini che regala a un Pala Sammontana festante un secondo tempino da stropicciarsi gli occhi.

Già, il secondo tempino. E’ infatti proprio in quei dieci minuti che la Computer Gross costruisce la sua vittoria perché nella prima frazione le squadre stentano ad ingranare. Anche se l’Use parte bene con Restelli e Guerra, Oleggio riesce nell’unico momento della serata a passare avanti (Negri sul 10-11) e tiene il fiato sul collo dei rivali fino al 13-13 del primo passaggio. Poi, ecco Antonini. L’esterno cerretese segna 15 punti nella frazione, 12 dei quali consecutivi e, sommati agli appena 6 subiti, sono quelli che fanno svoltare la partita. Dieci minuti dentro ai quali trovano spazio anche Sesoldi con una bella tripla e De Leone che anche stasera, tanto per cambiare, è il primo rimbalzista della partita. All’intervallo, così, siamo 34-19 e, giusto per far capire che aria è tirata nello spogliatoio, Restelli riparte subito con un bel canestro. A quel punto, per farla breve, a parte un paio di minuti di piede un po’ alzato con timeout chiesto da coach Corbinelli, l’Use Computer Gross fa quel che vuole e va a vincere e convincere con un 79-57 da applausi. Tutti in piedi.

79-57

USE COMPUTER GROSS

Berti, Sesoldi 12, Guerra 4, Balducci, Torrigiani 7, Landi 2, Antonini 18, Pianegonda 5, De Leone 8, Restelli 23. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

MAMY.EU OLEGGIO

Negri 5, De Ros 8, Del Debbio 10, Riva, Colussa 3, Giampieri 8, Romano, Toure 17, Seck 6, Ballarin ne. All. Pastorello (ass. Nava/Mattea)

Arbitri: Barbieri di Roma e Cassinadri di Bibbiano

Parziali: 13-13, 34-19 (21-6), 61-39 (27-20), 79-57 (18-18)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa