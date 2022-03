Adacto entra in Var Group, ampliata l'offerta di servizi digitali

Adacto, abilitatore digitale per il settore Enterprise specializzato in progetti end-to-end di Digital Communication e Customer Experience Management, entra in Var Group e si unisce ad Adiacent, divisione Customer & Business Experience, per dare vita a un soggetto ancora più forte e strutturato dedicato al mercato della comunicazione e dei servizi digitali.

Nate nel cuore della Toscana, Adiacent e Adacto hanno saputo crescere e conseguire risultati importanti nello scenario della Digital Communication e dei servizi legati all’evoluzione digitale, raggiungendo una dimensione internazionale con sedi in Cina, in Messico e USA e circa 350 risorse al lavoro.

"Grazie a questa operazione, potenziamo la nostra capacità di sostenere la competitività delle imprese sui mercati nazionali e internazionali attraverso un progetto di digitalizzazione globale. Con l’entrata di Adacto nel Gruppo, diamo vita ad un’offerta sempre più ampia e specializzata, in grado di aiutare le aziende con formule innovative a cui si aggiunge l’approccio consulenziale che ci contraddistingue – commenta Francesca Moriani, CEO di Var Group –. Sono particolarmente orgogliosa di questa partnership: evoluzione naturale di due grandi realtà nate a Empoli e capaci di crescere in Italia e all’estero. Sono certa che insieme raggiungeremo nuovi e importanti traguardi".

"Con Adacto ci siamo incontrati più volti, abbiamo lavorato insieme su alcuni progetti e siamo stati competitor su altri, rispettando e ammirandone le capacità e la professionalità. Non possiamo dunque che essere entusiasti di unire le nostre forze, sicuri che in questo modo potremo portare ancor più valore ai nostri clienti attraverso percorsi di digitalizzazione tailor made, per essere competitivi non solo in Italia ma anche all’estero", Aggiunge Paola Castellacci, CEO di Adiacent.

"Comincia adesso una nuova avventura - affermano Andrea Cinelli e Raffaella Signorini di Adacto - fatta di opportunità e progetti consolidati. Lavoreremo insieme per far crescere sia l’awareness del brand che la capacità di supportare il mercato, grazie anche all’integrazione in Var Group e alla sua diffusa presenza all’interno delle aziende del Made in Italy".

Adacto e Adiacent insieme, oltre a rappresentare un soggetto forte all’interno del proprio settore di riferimento, potranno ancora di più essere a supporto delle aziende toscane in tutte quelle attività di comunicazione e di ottimizzazione dei processi dove il digitale è sempre più un moltiplicatore di business.