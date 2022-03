Basket Castelfiorentino, il Gialloblu batte Rignano: terzo successo consecutivo

Il Gialloblu Castelfiorentino batte Rignano 69-42 e porta a casa il terzo successo consecutivo.

Prosegue la cavalcata del Gialloblu Castelfiorentino che al PalaBetti batte Rignano 69-42 e porta a casa la terza vittoria consecutiva dopo quelle ai danni di Montevarchi e Liberi e Forti. Una gara in cui i ragazzi di Dario Chiarugi hanno rispettato i pronostici della vigilia portando a casa due punti fondamentali per proseguire la corsa verso l’obiettivo playoff.

Grande equilibrio in avvio, con il primo quarto che si è chiuso in perfetta parità (17-17). Nella seconda frazione, però, i gialloblu hanno stretto le maglie in difesa, tanto da subire soltanto 4 punti e andare al riposo lungo sul +10 (31-21). Un vantaggio che la formazione castellana, spinta in attacco da Turini e Jacopo Talluri, ha incrementato al rientro dall’intervallo lungo toccando il +19 al 30′ (50-31), così nell’ultimo quarto è bastato amministrare.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – CMB ARNO 69-42

Parziali: 17-17, 31-21 (14-4), 50-31 (19-10), 69-42 (19-11)

Tabellino: Buti 2, Turini 22, Castellacci, Talluri J. 20, Zampacavallo 4, Talluri T. 8, Cetti 4, Giotti 3, Caggiano 1,Paciscopi 1, Pratelli 2, Marrucci 2. All. Chiarugi.

Arbitri: Borchi di Pontedera, Cecchini di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa