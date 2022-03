Basket Castelfiorentino, rosa opaco: squadre senior sconfitte e fuori Promozione

Si chiude con due sconfitte la prima fase delle squadre senior targate Basket Castelfiorentino che adesso, entrambe fuori dalla corsa Promozione, attendono il calendario della seconda fase di Classificazione.

Serie C Femminile

In una gara che ormai non aveva più niente da dire per la classifica, le ragazze di Jacopo Giusti sono cadute in volata sul parquet della Fides Montevarchi, terza della classe, per 59-55 nel recupero della prima giornata di ritorno.

Dopo una prima parte sul filo dell’equilibrio, con il primo quarto chiuso sul 16-14 e la seconda frazione scivolata via sul punto a punto fino al 22-25 che ha mandato le squadre all’intervallo lungo, nella ripresa le gialloblu hanno provato a girare la sfida toccando il +9 al 30′ (36-45). Nell’ultimo quarto, però, l’inerzia si è spostata totalmente in mano alle padrone di casa che hanno piazzato un break di 23-10 passando a condurre e andando a vincere in volata.

FIDES MONTEVARCHI – BASKET CASTELFIORENTINO 59-55

Parziali: 16-14, 22-25 (6-11), 36-45 (14-20), 59-55 (23-10)

Tabellino: Banchelli 18, Baldinotti 2, Lucchesi 12, Giuntini 1, Andries 3, Bellantoni 6, Malquori 13, De Felice. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Prima Divisione

Sconfitta a Certaldo per i ragazzi di Gianni Lazzeretti che a distanza di tre giorni hanno giocato nuovamente, stavolta lontano da casa, il derby della Valdelsa, recupero della settima giornata di andata. Una gara che, priva di motivazioni di classifica per i gialloblu, è stata a senso unico, con la squadra di casa padrona del campo per tutti i quaranta minuti.

La sfida è stata incanalata fin dalla prima frazione, chiusa sul 16-8, con l’inerzia che nel secondo quarto ha girato definitivamente verso i locali, andati all’intervallo sul 34-15. La musica non è cambiata nella ripresa, quando la formazione castellana ha continuato ad inseguire senza mai mettere in discussione il risultato. Così Certaldo è scappata, allungando a dismisura nell’ultimo quarto.

BASKET CERTALDO – BASKET CASTELFIORENTINO 81-35

Parziali: 16-8, 34-15 (18-7), 61-26 (27-11), 81-35 (20-9)

Tabellino: Morandini 4, Donati 6, Giovannetti 7, Innocenti 5, Miranceli 2, Calvani 5, Frangioni 2, Bianchi 2, Barlabà 2, Medici, Gradella. All. Lazzeretti.

Arbitro: Borchi di Pontedera.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa