Basket Empoli, Use Rosa non trama: vittoria a Moncalieri

La Scotti urla al mondo la sua voglia di salvezza. Lo fa da Moncalieri, sul campo di una delle squadre di medio/bassa classifica, dove va a vincere con merito per 58-61 dopo una partita condotta sempre in avanti e senza tremare nei momenti decisivi. E davanti ad una simile prestazione passa in secondo piano la differenza canestri, la classifica, il calendario ancora tutto in salita, le previsioni su quello che potrebbe ancora essere. Ora conta solo aver dimostrato che questa squadra ha un cuore che fa provincia, aver urlato in faccia a chi la dava già per spacciata che sul pianeta Use Rosa sì, c'è ancora vita perché c'è un gruppo di ragazze che ci crede al pari di chi le guida dalla panchina.

E allora raccontiamola questa partita sotto la Mole che vede, dopo le prime schermaglie, Williams muovere il punteggio che in questo primo scorcio resta basso al pari del ritmo.

La Scotti tiene comunque la testa avanti (4-9 con Bocchetti) ed è così anche al 10': 14-16. La seconda frazione è quella che da il segnale che la squadra non è salita a Torino per semplice dovere. La Scotti piazza infatti un parziale di 0-10 (Stoichkova, Williams, Jeune e Remibiszewska) e schizza sul 14-26. Rembiszewska e Williams segnano il 20-33 e la tripla di Bocchetti vale il 20-36. In questa fase l'Use Rosa è letteralmente padrona del campo (di Jeune il 20-38) ed al riposo siamo 26-41. Al rientro dallo spogliatoio Reggiani segna il primo canestro, subito imitata da Bocchetti. Moncalieri reagisce come era logico attendersi ed al 5' siamo 37-43. E' un'altra partita, coach Cioni prova a metterci una pezza con la zona e Baldelli trova una tripla importante per il 37-46. Tutto sommato, la prima ondata delle piemontesi è stata contenuta. Si riparte. Al 30' siamo 38-48 e la sensazione è che ci si prepari a vivere un ultimo tempino di fuoco. Bocchetti lo inaugura sparando subito una tripla e, subito dopo, Stoichkova prima stoppa un'avversaria e poi in contropiede appoggia il 40-53.

Qui Moncalieri prova il tutto per tutto e, dopo un parziale di 6-0, obbliga coach Cioni al timeout. Stoichkova da ancora ossigeno all'Use e, poco dopo, capita di tutto con errori banali da ambo le parti. Baldelli appoggia il 50-57, Giacomelli replica e Bocchetti dalla lunetta a meno di un minuto segna il 52-58. Miletic mette il 55-58 a 38 secondi dalla fine e, dopo fasi concitate, arriva con Landi il 56-58. Dopo un timeout Bocchetti è glaciale dalla lunetta (56-60) e sull'azione successiva la squadra di casa non trova il canestro ed a Baldelli basta mettere un libero per far suonare la sirena sul 58-61. E giovedì alle 19 si torna al Pala Sammontana contro la corazzata Schio.

58-61

AKRONOS MONCALIERI

Reggiani 16, Katshitshi 4, Ruzickova 4,Miletic 8, Giacomelli 4, Toffolo 14, Cordola ne, Landi 8, Berrard ne, Delbalzo, Ramasso ne, Nicora ne. All. Terzolo (ass. Lanzano, Lazzarini)

USE ROSA SCOTTI

Stoichkova 8, Baldelli 6, Williams 8, Rembiszewska 9, Bocchetti 19, Jeune 7, Ruffini, Manetti ne, Narviciute 4, Antonini ne. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)

Arbitri: Tirozzi di Bologna, Nuara di Treviso e Lucotti di Binasco

Parziali: 14-16, 26-41 (12-25), 38-48 (12-7), 58-61 (20-13).

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa