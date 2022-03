Cinquant'anni per Belli e Di Grazia a Pontedera, una targa dal Comune

Una targa celebrativa è stata consegnata questa mattina dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi ai titolari dell'azienda Belli e Di Grazia, che, proprio questo anno, compie mezzo secolo di vita con questa denominazione, ma che affonda le sue radici ancora più lontano, quando nacque nel 1945 con il nome di Fratelli Belli. La ditta produce infissi in alluminio e ferro e ha sede in un capannone di mille metri quadrati in via Romagna, suddiviso in reparto alluminio, ferro, pvc, ufficio e mostra, più un piazzale. Una quindicina le persone che lavorano in azienda, che ha una clientela prevalentemente locale.

Una "storicità" che il sindaco Franconi ha sottolineato:"50 anni di storia sono un traguardo, ma anche un punto di rilancio, con la nuova generazione, di una attività storica per la città che, oltre ad essere una realtà produttiva e commerciale, è stata anche una opportunità per tante persone che hanno portato a casa uno stipendio, costruendo una vita e una famiglia. I numeri di questa azienda dicono questo, con persone che sono qui da tanti anni, creando una sorta di famiglia allargata, che ha permesso di fare crescere i propri figli. Anche questo è un altro valore da sottolineare, quello di un'imprenditoria attenta ai dipendenti e al territorio".

Parole di ringraziamento sono arrivate da Paolo Belli:"Ricevere un riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale è un onore. Per noi è motivo di grande soddisfazione la celebrazione dei 50 anni di Belli e Di Grazia e avere in visita il sindaco e il vicesindaco presso la nostra storica sede ci ha fatto enormemente piacere".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa