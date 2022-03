Bambina nasce sul divano di casa, succede a Cavriglia

Una bambina è nata sul divano di casa alle prime ore del 7 marzo. Si chiama Bianca, pesa tre chili e ottocento grammi ed è venuta al mondo a Cavriglia, in provincia di Arezzo.

La mamma Sara ha avvertito le doglie e ha capito che non c'era tempo per chiamare i soccorsi. Assieme al marito Fabio ha chiamato il 118 e, come riporta l'Asl Sud Est, sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. I volontari della Misericordia, con infermieri e medico, hanno fatto nascere la piccola Bianca.

Soddisfatto il capo della centrale del 118, Massimo Mandrò: "Un parto improvviso è sempre difficile, poiché è un evento precipitoso. Per gestirlo in un territorio rurale come il nostro servono una strategia attenta, risorse e addestramento. Sia dei volontari che dei professionisti".