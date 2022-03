Corso base di potatura dell’olivo a Montespertoli: iscrizioni per la seconda edizione

Sabato 26 e domenica 27 Marzo 2022 si svolgerà il corso base di potatura dell’olivo organizzato da Slow Food Empolese Valdelsa in collaborazione con Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio, e dei Sapori di Toscana, AIRO e del Comune di Montespertoli. Pellenc Italia sarà lo sponsor ufficiale e la ditta Francolini di Montespertoli sarà presente con le ultime novità in termini di attrezzature per la potatura.

L’iniziativa rientra nell’ambito di Olea Project avviato dal Comune nel novembre 2019 come formazione permanente sulla cultura dell’olio EVO e dell’olivo. Ad ospitare il corso saranno la Tenuta Barbadoro e l’azienda agricola Marzocco di Poppiano, entrambe dedite alla produzione di olio extravergine di oliva di ottimo livello. Il corso sarà prevalentemente pratico e dedicato alle tecniche di potatura di riforma, di mantenimento e produzione delle piante di olivo.

Grazie alla collaborazione con AIRO-Associazione Internazionale dei Ristoranti dell’olio è prevista anche una degustazione di olio EVO delle due aziende che ospiteranno il corso guidata da assaggiatori ufficiali. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 Marzo 2022, disponibili 20 posti, e prezzo ridotto per i giovani fino a 25 anni.

"Olea Project è nata con lo scopo di migliorare il comparto olivicolo del territorio comunale cercando di rinnovare l’attenzione sulla qualità in campo e in frantoio" dichiara il consigliere comunale Valentina Canuti con delega allo Sviluppo e promozione del distretto rurale. "Come amministrazione comunale, e insieme alle altre associazioni coinvolte, stiamo cercando di creare momenti formativi durante tutto l’anno, con lo scopo di avvicinare e formare giovani, professionisti e appassionati. Tra le altre attività ospitate sul Comune per il 2022 c’è anche il corso per aspiranti assaggiatori di olio EVO che si sta svolgendo presso il centro per la Cultura della vite e del vino “I Lecci”. Un grazie va a Slow Food Empolese Valdelsa che ci stimola e supporta in tutte le iniziative legate alla valorizzazione e promozione delle produzioni locali a partire dalla ideazione e nascita di Olea Project."

Per iscrizioni e informazioni sul corso si può contattare i numeri 3662830596 (Edoardo) oppure 3357434754 (Enrico)

Si può seguire tutte le novità e gli aggiornamenti sul progetto Olea Project sul sito e sulla pagina Facebook.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa