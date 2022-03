Otto anni dalla scomparsa di Daniele Gallerini, messa-ricordo a Fibbiana

I familiari di Daniele Gallerini ricordano il 43enne di Fibbiana. Era il 7 marzo 2014 quando se ne andò a causa di una malattia. Daniele lavorava alla Coop di Montelupo, era molto conosciuto. La sua passione era la musica, nel tempo libero era dj amatoriale.

"8 anni ci separano, la malinconia mi assale quando mi volto e mi accorgo che tu non ci sei: è inutile cancellare una cosa nella mente se incisa nel cuore. Fratello mio, vorrei ritornare a stringerti la mano e abbracciarti forte... Sei distante da me, e io soffro. Ogni giorno che passa il desiderio di averti vicino cresce sempre di più. Se potessi allungare una mano fino a te in questo istante credimi lo farei, ma non riuscirei comunque a raggiungerti, così passo un mano sul mio cuore e lì ti trovo. Il bene che ti ho voluto, il bene che mi hai dato è immenso e rimarrà' per sempre. Un bacio immenso, immenso come sei tu Dany" scrive la sorella a nome di tutta la famiglia.

Daniele Gallerini sarà ricordato oggi, lunedì 7 marzo, alle 18 con una messa a Fibbiana nella chiesa di Santa Maria.