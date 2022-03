Empoli Half Marathon, vincono Settimi e Bernardi

Un grande successo la seconda edizione della Empoli Half Marathon organizzata dall’ASD TRIevolution Sport Eventi domenica 6 marzo, che dopo una pausa di due anni per Covid ha registrato oltre 900 iscritti ed un ottimo livello agonistico.

Il vincitore è stato il giovane marchigiano Stefano Settimi (GS Lucchese) con il ragguardevole tempo di 1h07’16’’ e tra le donne l’azzurra di triathlon Marta Bernardi (GS Le Panche Castelquarto) che con 1h13’25’’ migliora il proprio personale di ben 5’.

Molto apprezzato dagli atleti in gara il giro unico che ha attraversato quattro Comuni: Empoli, Vinci, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino, con un percorso molto veloce e spettacolare che in buona parte si è sviluppato nel centro storico di Empoli e lungo il fiume Arno. La partenza della gara è avvenuta in via Roma, i primi km hanno visto una moltitudine colorata di podisti correre nel cuore del Centro storico per poi dirigersi verso l'Arno in direzione Montelupo Fiorentino applauditi dal numeroso pubblico presente. L’arrivo sotto un bel sole nella splendida Piazza Farinata degli Uberti con l’arco d'arrivo posizionato proprio di fronte alla famosa Collegiata di Sant’Andrea.

Fonte: Ufficio stampa