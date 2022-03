Prima l'esplosione, poi le fiamme: incendio vicino a Staffoli

Una forte esplosione, avvertita anche a qualche chilometro di distanza, poi le fiamme. A Staffoli nella serata di domenica 6 marzo si è verificato un incendio. Vicino a via Tramontano, nel territorio comunale di Castelfranco di Sotto, per motivi ancora da chiarire ha preso fuoco l'annesso agricolo di una casa di campagna.

Oltre a questa rimessa, sono andati in fiamme un trattore e una vettura. Non si registrano danni a persone e la casa non sembra essere stata intaccata dalle fiamme. Il fatto è avvenuto poco prima delle 20, quando i residenti delle vicine Staffoli e Galleno hanno sentito un boato.

L'incendio è durato per buona parte della serata ma è stato spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Presenti anche membri delle amministrazioni comunali di Santa Croce e Castelfranco per un sopralluogo.