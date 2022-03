Firenze Fiera, eventi per la Giornata dei Diritti della Donna e per la pace in Ucraina

Firenze Fiera rende omaggio alla Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con un evento-performance riservato alle ‘donne’ della società, un’azienda ‘al femminile’.

Domani, alle ore 12,00, presso la Sala Verde del Palazzo dei Congressi, si svolgerà la performance della cantante e compositrice lucana Donatella Alamprese che, accompagnata dal chitarrista Marco Giacomini, interpreterà brani tratti da “Le Voci di Eva”, il concerto-spettacolo poliglotta che si snoda attraverso un intreccio di culture diverse come omaggio all’arte femminile.

L’evento musicale, che accoglierà anche una canzone tradizionale ucraina, sarà l’occasione per lanciare un messaggio inclusivo di pace e di fratellanza per le donne dell’Ucraina, martoriata dalla guerra.

Artista riconosciuta a livello internazionale, Donatella Alamprese è una cantante eclettica con esperienze in vari ambiti musicali. Canta in otto lingue proponendo un repertorio colto e raffinato. Interprete di Tango, collabora con poetesse argentine per i diritti delle donne.

“Mi sento cittadina del mondo e cerco di fondere differenti stili e generi - racconta l’artista - creando ponti tra mondi e culture diverse. Il centro di tutto è sempre l’esperienza umana nelle sue molteplici sfaccettature, il desiderio di libertà, di dignità e di giustizia, principi assoluti dei quali è stato tragicamente privato il popolo ucraino. Gente fiera, forte e generosa, che ho avuto modo di conoscere durante il mio soggiorno di sei mesi a Kharkiv per una borsa di studio”.

“Firenze Fiera rende omaggio all’8 marzo con una cantante che ha fatto della difesa dei diritti delle donne la sua ragione di vita. Siamo onorati di ospitare a Villa Vittoria Donatella Alamprese che testimonierà, con il suo canto, il bisogno di pace”, il commento del presidente Becattini.

