Spaccano il finestrino e rubano due trolley da un'auto

Un 21enne è stato arrestato e un 17enne invece denunciato per furto in un'auto. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 marzo a Firenze in via Sogliani. Dopo aver rotto il finestrino di una macchina, i due hanno rubato due trolley contenenti vestiti e effetti personali, poi sono scappati. I carabinieri hanno rintracciato i giovani che, controllati, sono stati trovati con oggetti da scasso e con la refurtiva, restituita al proprietario. Il minore, di origini albanesi come il complice, è stato affidato a una struttura per minorenni. Il 21enne è stato portato in carcere.