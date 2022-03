Gatto scomparso a Arezzo, l'appello per ritrovarlo

Pipino è scomparso venerdì mattina da via Isonzo ad Arezzo. È tigrato marroncino-grigio. È un gattino molto pauroso. Pipino ha bisogno di cure e cibo particolare per problemi di salute.

Si chiede a chi abita nella via o nelle vie limitrofe anche oltre la ferrovia - Piave, Trasimeno, Montegrappa, Cesti, Mecenate, Michelangelo ecc. ma anche oltre - di aprire e controllare garage, scantinati e ogni possibile nascondiglio. Ha il chip. Parti delle orecchie sono senza pelo. Si chiede di non provare a prenderlo ma di chiamare il 333 3266227.