Trovato con quasi 5 grammi di hashish, segnalato

Un giovane è stato fermato in via Tosco Romagnola Sud a Empoli e trovato con della sostanza stupefacente. I carabinieri hanno eseguito i consueti controlli serali nell'Empolese Valdelsa per reprimere lo spaccio di droga e la violazione della sicurezza pubblica. Hanno bloccato il giovane e lo hanno trovato con quasi 5 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Per questo è stato segnalato alla Prefettura e la droga è stata sequestrata.

