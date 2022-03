Il Loggiato degli Innocenti si illumina di giallo mimosa per l'8 marzo

Per la Giornata internazionale della donna anche il Loggiato dell’Istituto degli Innocenti, insieme ad altri luoghi storici di Firenze, si tinge di giallo.

Domani sera, dalle 18.30 per tutta la notte, l'edificio progettato da Brunelleschi in piazza Santissima Annunziata si “vestirà” di una calda luce color mimosa. L'illuminazione speciale è un'iniziativa del Comune di Firenze, in particolare dell'assessorato ai Diritti e alle Pari opportunità guidato da Benedetta Albanese, ed è realizzata da Firenze Smart-Silfi spa.

“Come ormai da tradizione per l'8 marzo il Loggiato dell'Istituto degli Innocenti si illumina di color giallo mimosa, in omaggio a tutte le donne - dice la presidente dell’Istituto Maria Grazia Giuffrida -. Quest'anno il nostro pensiero va però, in modo particolare, alle donne e alle mamme ucraine, la cui vita è stata sconvolta dalla guerra: questa Giornata vogliamo dedicarla a loro.”

Il gesto simbolico rafforza l'iniziativa concreta annunciata nei giorni scorsi: l'Ente si è messo a disposizione della Commissione per le adozioni internazionali e del governo italiano come risorsa a supporto dei percorsi di accoglienza di bambini e ragazzi ucraini in fuga dal teatro di guerra e si è reso inoltre disponibile a partecipare alla rete di accoglienza che si sta strutturando in Regione Toscana, e a Firenze in particolare, con i posti disponibili nelle proprie comunità di accoglienza per bambini e per nuclei madre-bambino.

Fonte: Istituto degli Innocenti - Ufficio Stampa