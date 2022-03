Auto contro camion in Fi-Pi-Li, muore 48enne

Un 48enne è morto in seguito a uno scontro tra due vetture in Fi-Pi-Li. Un'auto e un camion sono entrate in rotta di collisione verso le 13.30 di oggi, lunedì 7 marzo, in prossimità dell'uscita di Vicarello (Collesalvetti).

Un uomo residente a Impruneta ha avuto la peggio ed è deceduto sul colpo. Una seconda persona, di cui non sono ancora note le generalità, è finita in ospedale a Livorno. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, oltre a due ambulanze, una da Vicarello e una da Collesalvetti.

Per questo motivo è chiuso il tratto tra Vicarello ed il bivio per la A12 in direzione Livorno. Chiusa contestualmente anche l'entrata dello svincolo di Vicarello. Si sono formate code tra Lavoria e il tratto chiuso.