Si cerca manodopera a Empoli, le offerte di lavoro per marzo 2022

Per l'ultima settimana di febbraio vi proponiamo la vetrina del lavoro con gli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proporremo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana)

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

MAGAZZINIERE AUTISTA PATENTE E

La risorsa, inserita in ambito di magazzino, oltre ad occuparsi delle mansioni strettamente operative come carico/scarico e movimentazione merci dovrà anche spostare/parcheggiare i camion per le consegne nel parcheggio aziendale e più di rado guidarli presso altri magazzini del gruppo. Si richiede il possesso della patente E per la guida di mezzi con rimorchio e semirimorchio. Inoltre costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato esperienza in ambito di magazzino.

Luogo di lavoro: Montelupo F.no

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/patente_e

ADDETTO/A TECNICA PRODUZIONE TESSILE

La risorsa dovrà occuparsi della gestione lavoro in catena, sopraluoghi nelle catene esterne (tutte nel circondario empolese-valdelsa), confronti con i tecnici dei clienti. Si richiede pluriennale esperienza nel settore abbigliamento, buona conoscenza delle schede tecniche e del pc.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/add_manovia_di_montaggio_con_esperienza

OPERATORE CIMITERIALE

La risorsa dovrà svolgere attività di sepoltura ed esumazione (anche da loculo), piccole manutenzioni di tipo edile e sfalcio erba mediante attrezzatura meccanica, attività di pulizia dei locali interni ai plessi cimiteriali. La risorsa deve rendersi disponibile a turni ivi compresi festivi e domenica, a spostamenti su territorio.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operatore_cimiteriale



PROJECT MANAGER JR

La risorsa si interfaccerà con l'ufficio creativo e con lo staff modellista, si occuperà di controllo e schede tecniche oltre che di intrattenere rapporti con i fornitori attraverso l'invio e la ricezione di ordini. Si richiede una pregressa esperienza in aziende del settore moda in ruoli affini. Disponibilità immediata e ottime doti organizzative completano il profilo.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/project_manager_jr

ADDETTI ALLA MANOVIA CON ESPERIENZA

La risorsa si occuperà della preparazione, finissaggio, montaggio ed incollaggio su calzature di lusso.La risorsa deve possedere esperienza pluriennale nella mansione. Si richiede altresì disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Montelupo F.no

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addetti_alla_manovia_con_esperienza

OPERAI PELLETTERIA

Le risorse si occuperanno di rifinitura e preparazione di articoli di piccola pelletteria. Il candidato ideale ha maturato esperienza nella fase produttiva di articoli di piccola pelletteria.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operai_pelletteria

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.