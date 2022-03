Lezione speciale sulla guerra in Ucraina al Cattaneo di San Miniato

Rispondere alle domande degli studenti per capire i motivi alla base della guerra in Ucraina e l'invasione da parte dell'esercito della Russia. Sono questi gli obiettivi dell'incontro che oggi, lunedì 7 marzo 2022, si è tenuto all'interno dell'aula insegnanti della sede dell'istituto tecnico "Carlo Cattaneo" di San Miniato per una lezione di storia contemporanea particolarmente apprezzata dai ragazzi, che ancora oggi - come la maggior parte dell'opinione pubblica - non si capacitano di quanto stia accadendo in questi giorni.

La conferenza, a cui era presente anche il dirigente scolastico Alessandro Frosini, è stata tenuta dai docenti Marco Tremori dell'istituto Cattaneo e Valentina Morotti dell'istituto Pesenti di Cascina. Erano presenti i rappresentanti degli studenti e il Social Team della scuola mentre gli altri studenti hanno potuto seguire tramite la piattaforma Google Meet questo appuntamento, in modo da ottemperare alle misure di sicurezza per contenere il diffondersi della pandemia Covid-19.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato