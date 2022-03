Madre e figlia scoperte a rubare nel negozio di abbigliamento, denunciate

Tentato furto all'Esselunga di Pisa, scoperto in via de Ruggero. Un cliente aveva nascosto circa 100 euro di merce elettronica per poi andare senza pagare. L'addetto alla vigilanza aveva allertato il 112 e aveva seguito l'uomo fino alle scuole di quella via. Il 57enne pisano è stato fermato e denunciato dalla polizia per furto aggravato. La merce non era stata danneggiata ed era rivendibile, pertanto è stata restituita.

Poco prima delle 19 invece nel negozio H&M di Corso Italia è sono stati rubati dei capi di abbigliamento da parte di due donne, nascondendo la merce nel giubbotto. L'allarme è suonato e le due donne sono scappate in fretta ma sono state bloccate. Si tratta di madre e figlia residenti in Versilia, denunciate per furto aggravato in concorso. La merce, del valore di 100 euro, è stata riconsegnata.