Piscina di Empoli, Picchielli e Galli (Lega): "Salvaguardare lavoratori e utenti"

"In un momento così delicato, stante la pandemia - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega - riteniamo sia ancor più fondamentale che il posto di lavoro della quarantina di dipendenti della piscina comunale di Empoli sia totalmente salvaguardato. La questione è apparentemente complessa, ma occorrerà fare il possibile per risolvere, in tempi non biblici, la palese problematica (tra l’altro, rivela Picchielli, in una recente riunione della I Commissione Affari Generali Garanzia e Controllo da me presieduta, alla presenza dei responsabili di Acquatempra, promossa per conoscere gli effetti dei recenti aumenti dei costi dell’energia, non erano emerse particolari criticità). Ovviamente pensiamo anche agli utenti che hanno pagato un regolare abbonamento, addirittura pare che alcuni siano stati sottoscritti fino a poche ore dalla chiusura dell’impianto; persone che hanno poi trovato l’ingresso sbarrato (è stato garantito dalla società il rimborso degli abbonamenti nella giornata di lunedì 7, NdR). Si tratta di una vicenda anomala, invece di puntare a una auspicabile normalità, favorendo coloro i quali frequentano la piscina empolese, si arriva viceversa all’improvviso stop di ogni attività natatoria".