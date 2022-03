Raid di vandali e ladri su auto e scooter a San Jacopino: "Servono più controlli"

Continuano le segnalazioni dei residenti del quartiere di San Jacopino, che continuano a lamentare atti vandalici ai mezzi parcheggiati.

"Questo fine settimana si è verificato un altro raid in zona San Jacopino - ha dichiarato il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino, Simone Gianfaldoni - e sono state ritrovate diverse vetture con il finestrino in mille pezzi. Alcune macchine sono state aperte ma all'apparenza non manca nulla, mentre alcune sono razziate all'interno e non è la prima volta che accade.

Via Pier Luigi da Palestrina, via Benedetto Marcello sono le vie da cui ci sono giunte le segnalazioni di cittadini arrabbiati; molti ci dicono servano più controlli nella nostra zona. Come le forze dell'ordine allentano i controlli ladri e vandali tornano in azione.

I furti scooter ormai continuano ad aumentare: l'ultimo venerdì scorso, in via Cimarosa, a pochi metri da una telecamera. Il comitato cittadini attivi già da stamani era negli uffici preposti per segnalare la situazione e richiedere un'azione di contrasto da parte delle forze dell'ordine, con controlli anche contro lo spaccio. Già qualche giorno fa i rappresentanti dei residenti erano stati ricevuti dal prefetto Valenti, al quale hanno riportato anche queste problematiche".