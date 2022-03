Dopo l'inaspettato annuncio della chiusura della piscina comunale di Empoli gestita dalla società Aquatempra, e le relative proteste, quest'oggi si terrà il presidio da parte dei lavoratori e dei sindacati per i 40 lavoratori rimasti 'a piedi' dopo la decisione.

Altrettanti infuriati sono i fruitori della piscina, molti di questi fino a pochi giorni prima della chiusura avevano sottoscritto abbonamenti validi per i mesi a venire. Inizialmente era stato annunciato che per chi aveva "abbonamenti in corso di validità verrà riconosciuto un credito non monetizzabile per la parte del servizio ancora non usufruito".

Rimborsi piscina Empoli, l'annuncio di Aquatempra

Quest'oggi sulla pagina Facebook di Aquatempra e sul canale Telegram aperto appositamente è stato pubblicato un messaggio relativo alle modalità di rimborso degli abbonamenti e delle iscrizioni relative a servizi non fruiti

"Tutti coloro che hanno sottoscritto abbonamenti o effettuato iscrizioni nel periodo compreso fra l’8 gennaio e il 4 marzo 2022, per attività sportive da svolgere presso l’impianto natatorio comunale di Empoli, potranno richiedere il rimborso relativo alla quota parte del servizio che non potrà essere fruito a causa della chiusura di tale impianto disposta a partire dal 7 marzo 2022. La richiesta può essere presentata scrivendo a info@aquatempra.it ed indicando i seguenti dati:

1. nome e cognome del fruitore del servizio;

2. tipo di abbonamento o iscrizione effettuata;

3. periodo di svolgimento dell’attività;

4. IBAN da utilizzare per l’accredito del rimborso e nome e cognome dell’intestatario del conto corrente.

Sarà cura di Aquatempra verificare le legittimità della richiesta, calcolare l’importo del rimborso spettante ed effettuare l’accredito dell’importo mediante bonifico bancario"