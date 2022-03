Rotary Club, restauro di un quadro del pittore fiorentino Antonio Sogliani

Giovedì 3 marzo, presso il ristorante Bellosguardo di Vinci, il Rotary Club ha organizzato un incontro alla presenza della restauratrice dott.ssa Sandra Pucci e alla storica dell'arte dott.ssa Lucia Bencistà al fine di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori sulla pala del pittore Giovanni Antonio Sogliani raffigurante Gesù bambino e la Madonna, in mezzo ai Santi Donato e Antonio Abate.

Durante la serata, a cui hanno partecipato i membri dell'associazione, è stata presentata dalla dott.ssa Bencistà la figura di questo pittore fiorentino, di grande spessore artistico.

Giovanni Antonio Sogliani, benché poco conosciuto, si presenta come un artista straordinario, che anche nel territorio di Empoli e Vinci ha lasciato segni molto importanti della sua arte.

Basta infatti ricordare come le sue opere siano presenti anche presso la pinacoteca della collegiata di Empoli e nella chiesa di Santa Maria a Ripa, sempre nel comune di Empoli.

La pala in questione, invece, fu dipinta (presumibilmente intorno all'anno 1520) per la chiesa di San Donato in Greti a cui tutt'ora appartiene.

La lungimiranza del Rotary club, nelle persone di Giuseppe Pisacreta (attuale presidente) e Luca Bartali (presidente dell'annata 2020-2021) grazie al finanziamento per le opere di restauro sta impedendo la perdita definitiva di questa prezioso gioiello dell'arte fiorentina.

In attesa di ammirare la conclusione dei lavori sull'opera e' doveroso ringraziare il Rotary club a nome della parrocchia di san Donato e non da meno anche a nome di chi apprezza l'arte come fondamento della nostra storia e della nostra cultura.

Fonte: Ufficio stampa