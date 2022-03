Saltavanti Empoli, buone prove nel weekend

Si è conclusa questa domenica di gare che ha visto impegnate le ginnaste del Saltavanti Empoli su due fronti: a Barberino con la prima categoria uisp e a Livorno con la gara individuale silver Ld.

Per le nostre junior di prima categoria alcuni errori inaspettati le fanno piazzare 7^Marta Croce, 10^Ysabella Burgos e 17 ^Ida Dinardo, lasciando un po’ di amaro in bocca...

Giulia Lucii nelle senior si classifica 4^ con una bella gara che vede un solo errore a parallele e ancora voglia di migliorarsi!

Per quanto riguarda il versante Silver nelle senior 1 Azzurra Guida nonostante i suoi infortuni riesce a terminare la gara in modo grintoso superando le aspettative e qualificandosi 6^ ;anche Giorgia Stortini molto brava, peccato solo per la caduta a trave, slitta 10^.

Nelle senior 2 la nostra veterana Eleonora Franchi vince la gara sulla sua compagna di squadra Matilde Taranto che si piazza sul secondo gradino del podio per una caduta alla trave nonostante un esercizio bellissimo! Una nota di merito particolare per Eleonora Bartoli che termina al 7^posto facendo una gran gara, affrontandola nel modo migliore.

Buonissime prestazioni per le Allieve 4 Lucia Riola,Martina Cassisi (in forza dalla ginnastica sesto) e Lavinia Boiarin (al primo rientro dopo un lungo infortunio): sbaraglia tutti Lucia vincendo la gara, rispettivamente si fermano ai piedi del podio per qualche errorino di troppo Martina 4^ e Lavinia 5^!

Giornata no per l'allieva 3 Margot Tersini, che non riesce ad esprimersi in tutta la sua capacità e bellezza, troppa emozione e troppi errori la tengono lontana dal podio slittando all’ottavo posto.

Sicuramente qualcosa da rivedere c’è e anche un po’ di forma da recuperare dopo i tanti stop che queste ragazze hanno avuto causa Covid ma la gara di oggi ci ha dimostrato che Saltavanti c’è, sempre e comunque.

Fonte: Ufficio stampa