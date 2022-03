Sicurezza della 429 e dell'A1, il punto in Città Metropolitana

Il Sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio Metropolitano di Firenze mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 9.30, in sala Quattro Stagioni, in modalità mista presenza e videoconferenza. L'Assemblea prenderà in esame una variazione al Documento unico di programmazione (Dup) 2022 - 2024, l'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, un accordo con la Regione Toscana, i comuni di Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Scandicci, Impruneta e Bagno a Ripoli e con Autostrade s.p.a. Per l'attivazione degli interventi di potenziamento e messa in sicurezza dell'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto Firenze Nord-Firenze Sud.

Nell'ordine del giorno anche l'Accordo di programma tra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Dicomano per la la progettazione e realizzazione di un marciapiede sulla Sp 41 "di Sagginale" tra via Ciro Fabbroni e Piazza Trieste dal km 15+790 al km 16+075; la presa d'atto della programmazione degli interventi finalizzati ad assicurare il miglioramento dell'accessibilità delle aree interne in base al decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile di concerto con il ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; quindi la convenzione per la regolamentazione dei rapporti e degli obblighi tra Città Metropolitana di Firenze, Comune di Greve in Chianti e soggetti attuatori della variante per l'ottimizzazione della viabilità con moderazione e snellimento del traffico mediante rotatoria sulla Sr 222 al km 22+400.

Il Consiglio voterà anche la modifica al Regolamento per la disciplina dei contratti, gli investimenti per la messa in sicurezza della sr 429 (km 14+500 fogneto 1 e 2 per la sostituzione di un giunto di dilatazione); la concessione di contributi alla fondazione Palazzo Strozzi per l'anno 2022.

Saranno anche presentate due mozioni: una sulla situazione in Ucraina e l'altra, su proposta del Centrodestra, sull'Ortofrutticola del Mugello.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze