Spinge la compagna giù dalle scale: arrestato 31enne a Pisa

Alle ore 2 una pattuglia della Squadra Volanti di Pisa è intervenuta in zona Sant'Ermete per una lite familiare tra due giovani sudamericani, marito e moglie, alla presenza anche della figlia minore della coppia.

A seguito di un diverbio per futili motivi il 31enne avrebbe strattonato e colpito la compagna facendola cadere dalle scale. Con non poca fatica gli agenti sono riuscirti a calmare l'uomo, in evidente stato di alterazione, e ad accompagnarlo presso gli Uffici della Questura.

La donna con l’ ausilio del 118 è stata trasportata presso l'ospedale di Cisanello per le cure del caso e, in buone condizioni di salute, veniva anche nell’ immediato verbalizzata così come richiesto dalle procedure di “Codice Rosso”.

I poliziotti hanno verificato che già al scorsa estate, mentre la donna era in stato interessante, il 31enne aveva maltrattato la compagna.

Al termine dei primi accertamenti i poliziotti hanno avvisato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica e arrestato l'uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia e di resistenza a pubblico ufficiale.