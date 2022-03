Staffoli, lavori del Consorzio di Bonifica al Rio Ponticelli

Importante intervento per la sicurezza idraulica realizzato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord a Staffoli, nel comune di Castelfranco di Sotto, precisamente in località Casoni: qui una squadra dell’Ente consortile ha appena concluso la realizzazione di una scogliera sul Rio Ponticelli.

L’obiettivo del lavoro era quello di ripristinare un importante smottamento di circa quaranta metri lineari: si è quindi proceduto a rimuovere dall’alveo l’ostruzione prodotta dal cedimento della sponda, e a realizzare appunto la nuova scogliera, che sarà a protezione dell’argine e scongiurerà nuove problematiche.

“L’intervento è stato eseguito a seguito di una segnalazione da parte di un gruppo di cittadini – spiega il Consorzio – Abbiamo quindi valutato l’esigenza di intervenire in tempi rapidi: sia per ripristinare una situazione di piena sicurezza, messa a rischio dallo smottamento che appunto era andato ad occupare l’alveo, e restringeva così il corretto deflusso delle acque; sia per prevenire nuove criticità, e la realizzazione della scogliera va proprio in questa direzione”.

Il Consorzio ricorda che, per ogni ulteriore segnalazione, i cittadini possono utilizzare lo strumento di “Dillo al presidente”: evidenziando richieste attraverso il form presente sul sito www.cbtoscananord.it o inviando un messaggio al numero di whatsapp 331/6457962.

Fonte: Consorzio 1 Toscana Nord - Ufficio stampa