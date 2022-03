Torna la Ecomarathon Bagno a Ripoli: iscrizioni aperte

Torna dopo due anni di stop la Ecomarathon Bagno a Ripoli. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della corsa, con quattro distanze per i runner (di cui tre competitive) e una passeggiata aperta a tutti in mezzo alla natura, tra vigneti e colline. La data da segnare in calendario è domenica 3 aprile. L’evento, giunto alla IV edizione, è organizzato come sempre dal Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di Grassina, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e la collaborazione della Pro Loco.

Tutti i percorsi avranno inizio dal piazzale della Casa del Popolo di Grassina (lato via Bikila). Le gare in programma prevedono la tradizionale Ecomarathon da 42 Km D+1500, il Trail delle Vigne da 23km D+550, e il percorso Corri lungo l’Ema da 11 km D+150. Quest’ultimo riproposto anche in chiave non competitiva. Per i meno allenati è possibile partecipare alla passeggiata eno-gastronomica da 6 Km alla scoperta delle specialità tipiche del territorio e con la possibilità di degustazioni presso la fattoria Il Rosino.

Nell’ambito delle corse competitive sono previsti premi per le prime tre donne e i primi tre uomini arrivati per ogni percorso competitivo (che saranno tolti dai rispettivi premi di categoria), per i primi cinque di ogni categoria femminile e maschile (Assoluti, Veterani, Argento e Oro).

Le iscrizioni sono ancora aperte online su enternow. Per le società iscrizioni di gruppo su carta intestata firmata dal presidente. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 200 iscritti per ogni gara competitiva.

Gli atleti iscritti all’edizione 2020 sono automaticamente iscritti all’edizione 2022. Per maggiori informazioni, regolamento e costi è possibile consultare ecomarathonbagnoaripoli.com o scrivere a podistigrassina@gmail.com.

“Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, quello dell’Ecomarathon è un ritorno atteso – dichiarano il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e l'assessore allo sport Enrico Minelli -. Non vediamo l’ora di tornare in pista. Come sempre, la corsa coniugherà sport e natura, accompagnando i podisti in circuiti di rara bellezza in mezzo agli oliveti e alle vigne affacciate su Firenze. Il modo migliore per promuovere il nostro territorio e le sue tipicità grazie allo sport”.

“L’attività podistica riparte – dice il presidente del Gruppo Podistico della Fratellanza Popolare di Grassina, Giancarlo Forconi - con la speranza di poter ritornare a pieno ritmo questa primavera dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria. Le iscrizioni per partecipare alla Ecomarathon sono aperte, sarà una bellissima opportunità per tutti gli amanti del running che desiderano correre immersi nel verde”.

I percorsi toccheranno alcuni dei luoghi di maggiore interesse naturalistico e culturale del territorio come il parco di Fontesanta, il castello di Quarate, il lago di Castel Ruggero e i vigneti di Poggio Casciano.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa