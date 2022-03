TuttoJuve contro Firenze, il Comune: "Causa civile per risarcimento danni"

Una causa civile per risarcimento danni. Lo ha deciso il Comune di Firenze dopo le dichiarazioni di Sergio Vessicchio su TuttoJuve.

"Lo sproloquio irripetibile da parte di Vessicchio, peraltro già radiato dall’Ordine dei Giornalisti per aver attaccato con frasi inqualificabili un'arbitro donna - ha sottolineato l'assessore Guccione - offendono profondamente la città di Firenze, i suoi abitanti, la Fiorentina e la tifoseria viola. Ringrazio i tanti consiglieri di maggioranza e opposizione che hanno sollevato il tema".

"Già da venerdì scorso - ha aggiunto Guccione - il sindaco, dopo essersi consultato col segretario generale, ha dato mandato all’avvocatura comunale di adire a vie legali nelle competenti sedi, a tutela dell’immagine di Firenze e dei suoi cittadini. Il risarcimento danni sarà devoluto interamente alle società giovanili del terriorio e a progetti di fair play".

"La nostra città - ha ricordato l'assessore - è stata recentemente sotto i riflettori del mondo, riunendo sindaci, vescovi, le massime cariche dello Stato. Firenze, da sempre città operatrice di pace, medaglia d’oro alla Resistenza, è in prima linea per dire no alla guerra in Ucraina e nella raccolta di generi di prima necessità, così come per l’accoglienza dei profughi. Tutti elementi, questi, che evidentemente sono passati inosservati a Vessicchio. Così come, l’applauso che ogni domenica, da quel tragico 4 marzo 2018, al minuto 13 di ogni partita i tifosi viola dedicano a Davide Astori. E che la nostra città, a seguito degli insulti al giocatore del Napoli Koulibaly, è stata protagonista di iniziative contro il razzismo".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa