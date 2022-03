Versilia, derubano un giovane e coi soldi pagano un taxi

Due persone sono state denunciate e due arrestate per aver minacciato e rapinato un 19enne a Viareggio. Lo hanno circondato alla stazione, gli hanno preso i soldi e li hanno usati per allontanarsi in taxi.

Il fatto è avvenuto domenica 6 marzo. Il 19enne è uno studente universitario e aveva passato la domenica a Prato. Di ritorno a Viareggio, è stato accerchiato dai quattro che, minacciandolo verbalmente, lo hanno costretto a consegnare il denaro. Poi i quattro, tra loro parenti e originari della Campania, sono scappati su un taxi.

I carabinieri li hanno rintracciati poco dopo a Massarosa, mentre scendevano dal taxi, pagato coi soldi rubati. Sono stati poi riconosciuti dalla vittima come i rapinatori. Per una donna di 54 anni e un 21enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto, mentre i due minori, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, sono stati denunciati e temporaneamente affidati a una casa famiglia di Viareggio.