Volley Scandicci, che peccato: Savino del Bene rimontata a Conegliano

La Savino Del Bene Scandicci non riesce nell'impresa di superare la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano al Palaverde, con le ragazze di coach Massimo Barbolini che escono sconfitte 3-1 dalla trasferta veneta della 22° giornata di Serie A1. Scandicci che era partita bene riuscendo a portarsi avanti un set a zero contro le pantere di coach Santarelli, ma che in seguito non è riuscita a chiudere il secondo parziale in proprio favore, subendo le iniziative di Egonu e compagne.

SET 1

La Savino Del Bene parte con Malinov al palleggio, Antropova opposto, Natalia e Pietrini in banda, Alberti e Ana Beatriz centrali, Castillo libero.

Conegliano che inizia con Wolosz palleggiatrice, Egonu opposto, Plummer e Courtney schiacciatrici, Folie e De Kruijf centrali, De Gennaro libero.

Partenza sprint per la Savino Del Bene al Palaverde, De Kruijf spara il servizio fuori, gli attacchi di Egonu sono out (2-6), mentre Natalia riesce ad affondare (2-7): primo timeout per le pantere. Timeout che inizialmente sembra dare una scossa a Conegliano, con le ragazze di coach Santarelli che recuperano con il mani out di Egonu e la bomba di prima intenzione di Plummer (5-7), Scandicci allunga di nuovo però e si porta sul +4 dopo l'affondo con tocco a muro di Antropova, la schiacciata con asticella toccata da De Kruijf e la spike di Pietrini (10-14). Le pantere non si acquietano, il muro vincente vale il -3 (11-14), Egonu schiaccia e la difesa della Savino Del Bene è out (12-14): pausa chiamata da coach Barbolini. Al rientro in campo la Imoco trova il pari a seguito di due muri di Folie e Plummer (14-14), Scandicci non si lascia demoralizzare e riparte con Alberti e Natalia (15-18): altro timeout per coach Santarelli. Dopo lo stop il pallonetto e la spike di Antropova portano le ospiti sul 16-20, ospiti che si proiettano verso la vittoria del primo parziale dopo le iniziative del proprio opposto e di Alberti, mentre la spike di Pietrini vale il set point (20-24). Ci pensa poi ancora Antropova con l'ace a chiudere il set sul 20-25.

SET 2

Secondo set che si apre all'insegna dell'equilibrio: Egonu inchioda e la difesa di Scandicci finisce fuori (4-3), Ana Beatriz piazza il muro vincente (4-4), il pallonetto preciso di Natalia vale il +1 per le ospiti (4-5), Egonu con la pipe ristabilisce il pari (5-5). Le squadre combattono punto a punto, l'attacco di Antropova finisce fuori (9-8), mentre Alberti piazza il monster block (9-9), ed anche successivamente la Savino Del Bene ristabilisce l'equilibrio con con la schiacciata fulminea di Antropova dopo che Egonu aveva messo a segno una super spike (10-10). Scandicci in seguito si porta avanti con l'ace di Pietrini (11-12), Conegliano recupera subito dopo l'attacco out di Natalia (12-12) e costruisce il primo break grazie al primo tempo ed al muro vincente di Folie (16-14): timeout per coach Barbolini. Dopo la pausa insiste l'Imoco, che trova la diagonale della solita Egonu e il punto di De Kruijf che vale il +3 (18-15): altro stop chiamato da Scandicci. Scandicci prova a recuperare terreno al rientro in campo, Pietrini schiaccia e Antropova mette a segno l'ace (20-18), mentre successivamente il mani out di Lippmann e l'ace di Lubian inducono al timeout anche le padrone di casa (22-21). Dopo la pausa la battuta di Scandicci finisce out (23-21), Folie piazza il monster block su Lippmann trovando il set point (24-21), ed infine Plummer porta a casa il set dopo la schiacciata con block out delle ospiti (25-22).

SET 3

Terzo periodo che vede la squadra di coach Barbolini andare avanti con il mani out e la parallela di Antopova (0-2), Plummer con il lungolinea e l'ace recupera per le pantere (2-2). La Savino Del Bene tenta la fuga, l'attacco di Egonu è lungo e Pietrini referta l'ace (4-7), con Scandicci che mantiene il +3 fino al primo tempo di Alberti del 7-10. Conegliano prova l'aggancio dopo il blocco out delle ospiti ed il muro vincente di Egonu (9-10), Scandicci non si lascia intimorire e con le spike di Antropova e Pietrini riesce ad allungare di nuovo sul +3 (10-13): timeout per le pantere. Lo stop funziona per l'Imoco, che con l'affondo di Sylla e l'attacco out di Natalia si rifà sotto (13-14): pausa chiamata anche da Scandicci. Dopo lo stop Conegliano riesce a riagganciare la Savino Del Bene con la fast di De Kruijf, con le pantere che passano anche avanti dopo due schiacciatone di Egonu (18-16). Le padrone di casa sono lanciate, Plummer fa +4 (21-17), Folie con il primo tempo ed il successivo muro vincente getta le basi per la vittoria del parziale (23-18), Egonu schiaccia per il set point (24-19). A questo punto Pietrini tenta il tutto per tutto con l'ace (24-21), il servizio successivo della schiacciatrice di Scandicci finisce però a rete (25-21).

SET 4

Nel quarto set la Savino Del Bene prova a portarsi avanti 3-5 dopo l'ace di Pietrini e l'appoggio di Lubian nella prima linea avversaria, Conegliano risponde riportandosi sul -1 dopo la schiacciatona di Egonu (6-7). Scandicci prova a rispedire al mittente il rientro delle padrone di casa e ci riesce, Natalia schiaccia e l'attacco di Plummer è out (7-11): timeout per coach Santarelli. Dopo lo stop Plummer centra il mani out (9-13), Egonu con il tocco ad effetto consente alle pantere di mantenere lo svantaggio invariato (10-14), mentre il punto successivo del -3 costringe la Savino Del Bene allo stop (11-14). Al rientro sul terreno di gioco prova a riallungare Scandicci, che con il monster block di Antropova su Egonu torna sul +4 (13-17), Conegliano non vuole mollare e con la schiacciata di Plummer, il pallonetto di Egonu ed il muro vincente si riporta col fiato sul collo delle ospiti (18-19): timeout per la Savino Del Bene. Dopo la pausa Scandicci prova a staccarsi nuovamente con il primo tempo di Lubian (19-21), la squadra di coach Santarelli tira fuori gli artigli però e graffia con Egonu e Sylla, con la schiacciatrice dell'Imoco che prima con il muro vincente e poi con la spike porta avanti le padrone di casa (22-21). Nel finale Antropova pareggia ancora sul 22-22, Conegliano però ne ha di più e con il primo tempo di De Kruijf, l'ace di Egonu ed il mani out di Sylla dice game, set and match (25-22).

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini

“Penso che abbiamo giocato una buona partita, una partita nella quale siamo stati avanti spesso. Purtroppo nei momenti importanti siamo mancati un po' in attacco, e questo è un po' il problema che abbiamo quando incontriamo queste grosse squadre. Abbiamo fatto un gran lavoro in difesa, abbiamo battuto molto bene, ma abbiamo pagato in attacco ed a muro. Penso comunque che abbiamo giocato una buona partita, loro hanno sbagliato di più nel primo set ma poi hanno giocato alla grande ed a noi va il merito di aver giocato sempre punto a punto. ”

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Savino Del Bene Scandicci 3-1

(20-25, 25-22, 25-21, 25-22)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: Caravello, Plummer 19, Courtney, De Kruijf 6, Folie 12, Omoruyi n.e., De Gennaro (L1), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari n.e., Wolosz 3, Sylla 9, Egonu 27, Fahr (L2) n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 10, Ana Beatriz 2, Malinov 1, Napodano (L2), Pietrini 16, Lubian 7, Natalia 10, Lippmann 2, Bartolini n.e., Antropova 19, Camera, Sorokaite, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Arbitri: Piana - Pozzato

Durata: 2 h 4' (27', 28', 28', 32')

Attacco: 41% - 36%

Ricezione Pos. (Prf.): 61% - 70% (37% - 30%)

Muri: 16-5

Ace: 3-8

MVP: Sylla

Spettatori: 3021

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa