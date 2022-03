Abc, i risultati delle giovanili

Di seguito i risultati delle under dell'Abc.

Under 17 Femminile

Terzo acuto per le ragazze gialloblu che contro Baloncesto bissano il successo dell’andata e si impongono per 72-35. Nonostante le rotazioni ridotte, la truppa castellana dà vita ad una prestazione intensa per tutti i quaranta minuti mantenendo sempre ben saldo il comando del match. Dopo aver indirizzato la gara nella prima frazione, chiusa sul 19-7, le gialloblu scavano il solco nella seconda andando all’intervallo sul 40-13. Un vantaggio che, nella ripresa, devono soltanto amministrare.

Prossimo impegno, ultimo della prima fase, questa sera alle ore 19 al PalaGilardetti contro Firenze Academy.

BASKET CASTELFIORENTINO – BALONCESTO FIRENZE 72-35

Parziali: 19-7, 21-6, 15-6, 17-16

Tabellino: Ibrahimi 7, D’Ambrosio 14, Cappelli 18, Dani 24, Costa 3, Mugnaini 4, Risoli 2, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Under 16 Silver

Inizia con il botto la seconda fase per il Titolo regionale del gruppo Under 16 che espugna il parquet della Folgore con un perentorio 52-126. Un finale che parla da solo e che fotografa una gara a senso unico, come dimostra anche il parziale della prima frazione, chiusa sul 12-31. Una volata proseguita nei tre restanti periodi di gioco, dove coach Corbinelli dà ampio spazio a tutti i suoi ragazzi.

Prossimo appuntamento lunedì 14 marzo alle ore 18.30 al PalaBetti contro Calcinaia.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC CASTELFIORENTINO 52-126

Parziali: 12-31, 15-37, 12-41, 13-17

Tabellino: Rosi 18, Ticciati 22, Marchetti 2, Bartolini 19, Lilli 18, Damiani 8, Viviani 15, Vefa 8, Bernardoni, Filomeno 11, Vallerani, Leti 5. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Prosegue la corsa dell’Under 15 in testa alla classifica del proprio girone, con i gialloblu che si impongono senza particolare patemi su Reggello per 75-50. Dopo un primo quarto sottotono, con troppi errori in attacco e con gli ospiti che fanno valere la propria fisicità (12-13 al 10′), dalla metà del secondo periodo i ragazzi di coach Mostardi cambiano ritmo, alzano l’intensità e girano l’inerzia, andando al riposo lungo sul 31-24. Una forbice che si allarga a dismisura al rientro dagli spogliatoi, tanto che il finale è pura gestione.

Prossimo impegno domenica 13 marzo alle ore 11.15 nel derby esterno contro il Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET REGGELLO 75-50

Parziali: 12-13, 19-11, 26-13, 18-13

Tabellino: Ticciati 15, Zecchi 2, Carzoli, Grassi 7, Bufalini, Filomeno 13, Vallerani 11, Niccolini, Casadei 4, Leti 16, Marchetti 3, Borghesi 4. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 14 Elite

Ancora una volta gli Under 14 difendono il primo posto e l’imbattibilità nel proprio girone. E stavolta a cadere sono i cugini del Biancorosso Empoli che tra le mura amiche si arrendono per 59-77. Dopo una prima frazione di studio (12-13 al 10′), i gialloblu alzano l’intensità e spingono sull’acceleratore così, a cavallo tra il secondo ed il terzo quarto, creano un buon margine per poi amministrare la volata finale (41-64 al 30′).

E adesso doppio impegno settimanale: mercoledì 9 marzo alle ore 18.30 a Colle Valdelsa e sabato 12 alle ore 16 in casa contro Terranuova.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 59-77

Parziali: 12-13, 16-25, 13-26, 18-13

Tabellino: Garbetti, Crisafi, Agbegninou 9, Bianchi, Baldi 8, Zecchi 29, Bonora 4, Ciulli, Pieri 2, Marzi 2, Bufalini 8, Borghesi 12. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Cantini.

Under 13 Silver

Non accenna a frenare la corsa del gruppo Under 13 che con un’ottima prestazione espugna il parquet della Laurenziana per 68-90 centrando così l’obiettivo del secondo posto nel girone. Una vittoria corale, frutto di un bel gioco di squadra emerso fin dalla prima frazione, con gli attacchi che hanno la meglio sulle difese (22-26 al 10′). Dopo il botta e risposta che alimenta il secondo quarto, al rientro dagli spogliatoi i gialloblu alzano l’intensità in difesa e scappano, amministrando con autorità la volata finale.

Adesso una settimana di stop, per poi tornare in campo domenica 20 marzo in casa del Pino Firenze per l’ultimo impegno della prima fase.

LAURENZIANA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 68-90

Parziali: 22-26, 18-20, 12-20, 16-24

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Matteini, Rosi, Bufalini, Barnini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Minibasket

Dopo il lungo stop dovuto all’emergenza sanitaria, riprende a pieno regime l’attività del Minibasket che vede scendere in campo i gruppi Esordienti e Scoiattoli.

Secondo successo consecutivo per gli Esordienti di Alberto Ciampolini e Pietro Cantini che, dopo la vittoria al domicilio del Basket Sestese, vincono ancora in trasferta a Rignano sull’Arno. Una vittoria ed una sconfitta, invece, per le due squadre Scoiattoli: il gruppo Giallo perde l’imbattibilità stagionale cedendo di misura nell’ultimo tempino a Baloncesto, mentre prosegue a vele spiegate il percorso netto del gruppo Blu, che in casa batte per 6 tempini a 0 il Pino Firenze.