Tentano di far acquistare il ristorante truffando due anziani, arresti a Firenze

Bancarotta fraudolenta, finiscono ai domiciliari tre imprenditori legati a una società che nel tempo ha gestito un ristorante tramite affitto d'azienda. La guardia di finanza di Firenze ha ricostruito durante le indagini che la società fosse non intestata ma ricondotta ai tre arrestati. È stato ipotizzato che siano state fatte false comunicazioni sociali per i bilanci di esercizio del ristorante. Addirittura si ipotizza la circonvenzione di incapace, attuata da due imprenditori nei confronti di un'anziana coppia per far acquistare le quote del ristorante e prendere i loro soldi. Non si escludono ulteriori sviluppi della vicenda.