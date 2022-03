Cannabis, Melio (PD): "Formazione continua sulla cannabis terapeutica al personale sanitario"

«Questa Proposta di legge – spiega il Consigliere regionale Iacopo Melio – nasce a sostegno di migliaia di cittadine e cittadini che ogni giorno combattono contro malattie devastanti, magari degenerative o croniche, e che per questo necessitano di farmaci veri e propri salvavita. Farmaci dei quali oggi, purtroppo, non si ha una sufficiente disponibilità e quella poca, spesso, non viene fornita per una barriera peggiore, quella culturale.

La Toscana, infatti, con il suo stabilimento chimico farmaceutico militare, dimostra sicuramente di essere la Regione più avanzata sul fronte della Cannabis ad uso terapeutico, purtroppo però non tutti i medici sono ancora oggi propensi a prescriverla: ecco perché ho e abbiamo deciso di inserire all’interno della formazione continua offerta dalla Regione ai medici di base, un percorso specifico sulla Cannabis ad uso terapeutico, affinché i medici siano adeguatamente informati e si possano eliminare delle resistenze del tutto superflue da un punto di vista medico-scientifico».

«Non solo – continua Melio - a questa PDL, che andrà a modificare la legge 18 del 2012, ho proposto come primo firmatario una mozione collegata che riguarda la quantità prodotta internamente di Cannabis Terapeutica: quella che la Toscana infatti riesce a produrre, nonostante il considerevole aumento, resta comunque insufficiente per coprire l’intero bisogno dei pazienti, e questo continua a comporta principalmente due fenomeni: l’importazione dall’estero del medicinale, con alti costi e zero guadagni per la nostra Regione; oppure il ricorso al mercato nero da parte dei pazienti, finanziando così la criminalità organizzata e l’evasione fiscale».

«Con questa mozione – conclude Melio - si intende dunque chiedere alla Regione di pressare anche il Governo centrale affinché la produzione di Cannabis terapeutica sia aumentata, non solo in Toscana ma anche altrove, peraltro creando posti di lavoro e gettito fiscale, oltre a tutelare la salute delle cittadine e dei cittadini con un prodotto controllato che dovrebbe, così come ogni altro medicinale indispensabile, essere messo a disposizione, ma che ancora oggi si stenta a trovare, e a prescrivere, per una questione puramente ideologica».





