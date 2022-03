Caprona, trova bomba anticarro e la mette in un pollaio

Ha trovato una bomba della Seconda guerra mondiale e, invece di avvisare le forze dell'ordine, l'ha raccolta e messa in un pollaio. Il fatto è avvenuto lunedì 7 marzo a Caprona (Vicopisano). Protagonista un uomo che ha recuperato la bomba anticarro in un terreno vicino casa e l'ha collocata altrove. Lo stesso si è rivolto ai carabinieri per chiedere come comportarsi. I militari hanno delimitato la zona in attesa dell'intervento del personale specializzato dell'Esercito. Il Comune di Vicopisano ha evacuato tre famiglie a scopo precauzionale, dato che vivono vicino al pollaio. L'ordigno è stato fatto brillare nella mattina dell'8 marzo in una cava poco distante dagli artificieri del 2/o Reggimento Genio Pontieri.