Encomio alle associazioni di Certaldo, una targa in Comune

Nel corso del consiglio comunale di lunedì 7 marzo 2022, è stato approvato all'unanimità il conferimento di un encomio solenne alle associazioni di volontariato locali Misericordia, Croce Rossa Italiana, Prociv-Arci, Caritas e Auser Verde, per il contributo dato alla cittadinanza di Certaldo durante la pandemia per Covid19. Era uno dei punti all'ordine del giorno della seduta che si è svolta negli spazi del Maps I Macelli, disponibile cliccando su www.youtube.com/user/ComunediCertaldo .

Toccanti le testimonianze proposte dai rappresentanti delle cinque associazioni chiamate a intervenire nel corso del consiglio comunale al quale ha partecipato anche Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato alla Protezione civile per l'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. E' stata anche approvata l'affissione di una targa celebrativa, nel cortile del Palazzo Comunale al civico 37 di Borgo Garibaldi: la scopritura avverrà nel corso di una cerimonia pubblica in programma venerdì 18 marzo 2022.

(Si fa notare anche un'astenzione in un ordine del giorno di condanna dell'aggressione russa, porta la firma di Stefano Giannoni, ex Lega adesso nel gruppo Misto, NdR)

ESITO DELLE VOTAZIONI

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

3. CONSIGLIO COMUNALE – Conferimento di encomio solenne alle associazioni di volontariato locali per il contributo dato alla cittadinanza di Certaldo durante la pandemia per Covid19 - Approvazione

Approvata all'unanimità

ORDINI DEL GIORNO

4. ORDINE DEL GIORNO – “Condanna per l’aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita” – Ordine del giorno presentato da tutti i gruppi consiliari

Approvato a maggioranza: favorevoli Pd, Sarà Certaldo, gruppo Lega Salvini Certaldo e Nencini (Gruppo misto), astenuto Giannoni (Gruppo misto)

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa