Da Montelupo allo spazio, poi al Quirinale: Ilaria Cinelli invitata da Mattarella

C'è una giovane di Montelupo Fiorentino che è arrivata fino al Quirinale, passando per lo spazio. Si chiama Ilaria Cinelli, ha 35 anni, è ingegnera, brillante ricercatrice, specializzata in ingegneria biomedica e in progettazione di missioni spaziali che può vantare importanti dottorati di ricerca a livello internazionale (QUI la sua storia).

Cinelli è stata invitata al Quirinale per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, ha ricevuto l'invito nientedimeno che dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Questo è un grande onore e l'emozione è fortissima. Dedico questo festa a tutte le donne che non avranno un futuro a causa della guerra, delle violenze familiari, lavorative e sociali. Il futuro lo vediamo ogni sera. Le stelle sono su nel cielo per ricordarci dove dobbiamo andare. Buona festa internazionale della donna!" sono state le parole di Cinelli.

La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 1, è stata condotta da Matilda De Angelis che ha letto alcuni brani di Maria Montessori, Filippo Maria Battaglia ed Elena Loewenthal. Nel corso della celebrazione hanno portato la loro testimonianza Oksana Lyniv, Direttrice d'orchestra ucraina del Teatro Comunale di Bologna, e alcune giovani donne impegnate in diversi campi dell'economia e del sociale: Tania Di Giovanni, Fabrizia Grassi, Giada Dalle Vedove, Evelyn Pereira e Federica Vasapollo. È poi intervenuta la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti e a conclusione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato un discorso.

Una gran bella soddisfazione per Ilaria Cinelli, che a soli 35 anni è una delle menti migliori nel campo della missioni spaziali. Nel suo piccolo, gonews.it aveva deciso di candidarla come uno dei personaggi più importanti del 2021.